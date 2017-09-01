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الرئيس السيسي يهنئ ماليزيا وسلوفاكيا بعيديهما القومي

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مصراوي Masrawy

الرئيس يهنئ ماليزيا وسلوفاكيا بعيديهما القومي

12:38 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

الرئيس السيسي يهنئ ماليزيا وسلوفاكيا بعيديهما القومي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

أوفد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، محمد عادل مختار أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة ماليزيا بالقاهرة؛ للتهنئة بالعيد القومي.

كما أوفد الرئيس، أحمد محمد إيهاب أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سلوفاكيا؛ للتهنئة بالعيد القومي.

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Asha

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