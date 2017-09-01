الرئيس السيسي يهنئ ماليزيا وسلوفاكيا بعيديهما القومي
الرئيس السيسي يهنئ ماليزيا وسلوفاكيا بعيديهما القومي
12:38 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
القاهرة- (أ ش أ):
أوفد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، محمد عادل مختار أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة ماليزيا بالقاهرة؛ للتهنئة بالعيد القومي.
كما أوفد الرئيس، أحمد محمد إيهاب أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية سلوفاكيا؛ للتهنئة بالعيد القومي.
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