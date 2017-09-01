جولة مفاجئة لوزير النقل بمترو الأنفاق ومحطة السكة الحديد بالجيزة

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء الخميس، محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث للمترو ؛ للاطمئنان على انتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

واستقل عرفات، كابينة أحد قطارات المترو حتى محطة العتبة التبادلية، حيث تفقد الأرصفة واطمئن على نظافة المحطة، ثم استقل أحد قطارات الخط الثاني متوجها إلى محطة الجيزة للمترو، حيث تابع انتظام العمل بالمحطة، والتقى بعدد من الركاب واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة.

ثم توجه وزير النقل، إلى محطة سكة حديد الجيزة في جولة مفاجئة حيث تفقد شبابيك التذاكر وتابع توافر التذاكر الخاصة بالقطارات الإضافية وخاصة في القطارات المتجهة إلى صعيد مصر.

كما التقى الوزير بركاب عدد من القطارات المميزة وركاب أحد قطارات النوم؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للركاب حيث أفاد الركاب بتوافر التذاكر.

كما التقى عرفات بسائقي القطارات المتواجدة بالمحطة، وأثنى على المجهود الذي يبذله السائقون في عمليات التشغيل.

جدير بالذكر، أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية دفعت بتشغيل 146 رحلة قطار إضافي (مكيفة ومميزة) بالإضافة إلى زيادة 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017 بإجمالي عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بحوالي 120 ألف مقعد زيادة عن التشغيل اليومي للقطارات طبقا لجداول التشغيل ( منهم حوالي 75 ألف مقعد إضافي بالقطارات المكيفة و45 ألف مقعد بالقطارات غيرالمكيفة) لرحلات الذهاب والعودة.

ويوجد مقاعد وأماكن شاغرة على معظم قطارات الوجه القبلي اليوم وغدا وخلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لخدمة أهالي الوجه القبلي وذلك نتيجة تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات. ​