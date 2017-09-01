السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى المبارك
السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى المبارك
12:35 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
القاهرة- (مصراوي):
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً الخميس، بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة العيد المبارك.
وقد أعرب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، خلال الاتصال، عن خالص تقديره لمصر، قيادة ًوشعباً، داعياً الله- العلي القدير- أن يعيد هذه المناسبة على مصر وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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