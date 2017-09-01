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غرق شقيقين أثناء استحمامهما بترعة في أسوان

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مصراوي Masrawy

غرق شقيقين أثناء استحمامهما بترعة في أسوان

12:30 ص الجمعة 01 سبتمبر 2017

غرق شقيقين أثناء استحمامهما بترعة في أسوان

اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا في إحدى ترع مركز أدفو في محافظة أسوان، حيث تم انتشال الجثتين، ونقلا إلى محافظة سوهاج لدفنهما في مسقط رأسهما.

تلقى اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية، بمصرع جمال محمد ثابت 22 عامًا، وشقيقه بلال 19 عامًا غرقًا في ترعة المحطة بمركز أدفو.

وتبين أنهما من محافظة سوهاج وقادمين من مولد أبو الحسن الشاذلي، وأثناء مرورهما على مركز أدفو توجها للاستحمام في الترعة، ولفظ أنفاسهما الأخيرة إثر غرقهما.

وبتوقيع الكشف عليهما أقر مفتش الصحة بإصابتهما بإسفكسيا الغرق. وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة.​

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