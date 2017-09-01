محافظ أسوان يحيل مدير مستشفى كوم أمبو وأطباء للتحقيق

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى محافظ اسوان، اللواء مجدي حجازي، زيارة مفاجئة إلى مستشفى كوم أمبو المركزي؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأثناء تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والباطنة والأطفال والجراحة بالمستشفى، أمر وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي بإحالة القائم بأعمال مدير المستشفى، وبعض الأطباء الأخصائيين في هذه الأقسام للتحقيق، بعد اكتشافه عدم تواجدهم.

وأوضح المحافظ أن قرار الإحالة جاء للتقصير الجسيم في الاستجابة للتعليمات الصادرة برفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد الأطباء خلال أيام العيد. ​