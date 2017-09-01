مصدر أمني سوري: اشتباك بين قوات مسيحية واخرى كردية بالقامشلي

دمشق - (د ب أ):

شهدت مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، مساء اليوم الخميس، اندلاع اشتباك بين الشرطة الكردية (الاسايش) ومقاتلي قوات "السوتورو" التابعة للقوات الحكومية السورية .

وقال مصدر أمني سوري في مدينة القامشلي أن " اشتباك وقع مساء اليوم بين مجموعة عناصر من قوات (السوتورو) وحاجز يتبع للشرطة الكردية(الاسايش) في حي الوسطى وسط مدين القامشلي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الاشتباك أدى إلى إصابة عنصرين من السوتورو وعدد من الأسايش، مشيرا إلى بذل جهود حاليا في مدينة القامشلي لأجل تهدئة الموقف والسيطرة عليه .

وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ( د ب أ) إن ثلاثة قتلى سقطوا في الاشتباك، بينهم عنصر من السوتورو واثنان من الاسايش وإصابة خمسة اخرين وانتهت بتدخل القوات الحكومية وفصلت بين الطرفين.

وقوات السوتورو هي مجموعة مسلحة عناصرها من مسيحي مدينة القامشلي وتتبع للدفاع الوطني التابع للحكومة السورية .

كما توجد مجموعات مسيحية اخرى تقاتل الى جانب الوحدات الكردية وهي المجلس السرياني المسيحي (وحدات حماية الشعب المسيحي ) وينتشر عناصره في مدن تل تمر القامشلي والمالكية والقحطانية شمال محافظة الحسكة.