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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:45 م الخميس 31 أغسطس 2017

إعداد - علاء المطيري: 

وقع انفجار في ولاية إزمير التركية، ونفت السلطات بإقليم كتالونيا الإسباني، التقارير الإعلامية التي تفيد بتلقيها تحذيرات من مسؤولين أمريكيين، وشاركت قاذفات ثقيلة ومطاردات شبح من سلاح الجو الأمريكي الخميس في كوريا الجنوبية في تدريب بالذخيرة الحية.

1- سلطات كتالونيا تنفي تلقي تحذيرات بشأن هجوم برشلونة

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الشرطة الإسبانية في موقع هجوم برشلونة - أرشيفية 

نفت السلطات بإقليم كتالونيا الإسباني، الخميس، التقارير الإعلامية التي تفيد بتلقيها تحذيرات من مسؤولين أمريكيين بمجال مكافحة الإرهاب حول هجوم يستهدف برشلونة.

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2- 8 جرحى في انفجار بولاية إزمير التركية

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انفجار سيارة - أرشيفية 

أفاد تقرير تركي بإصابة 8 أشخاص جراء انفجار وقع لدى مرور حافلة تابعة لأحد السجون بولاية إزمير غربي تركيا، الخميس.

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3- فيتنام تحتج على مناورات مرتقبة لبكين في بحر الصين الجنوبي 

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سفينة حربية صينية - أرشيفية 

قالت متحدثة باسم الفيتنامية، في بيان، إن فيتنام احتجت اليوم الخميس على إعلان الصين بأنها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من خليج تونكين في بحر الصين الجنوبي في خضم تصاعد التوتر بالمنطقة.

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4- واشنطن تستعرض قوتها في مواجهة بيونج يانج

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حاملة طائرات أمريكية - أرشيفية 

شاركت قاذفات ثقيلة ومطاردات شبح من سلاح الجو الأمريكي الخميس في كوريا الجنوبية في تدريب بالذخيرة الحية، في استعراض امريكي للقوة بعد اطلاق صاروخا حلق فوق اليابان.

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5- ضربات جوية أمريكية تقتل 13 مدنيًا في أفغانستان

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طائرة حربية أمريكية - أرشيفية 

أعلن مسؤولون محليون أفغان الخميس مقتل 13 مدنيا من العائلة نفسها خلال الضربات الجوية الأمريكية، التي استهدفت متمردي طالبان في شرق أفغانستان.

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مصراوي Masrawy

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