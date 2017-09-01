العرب اليوم: الحجاج يتجهون إلى مزدلفة والعراق يعلن تحرير "تلعفر"

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ولقي جنديان حتفهما وأصيب آخران في انفجار سيارة مفخخة، الخميس، جنوب شرق مدينة سرت الليبية، وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس استكمال تحرير مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش.

1- الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقوف على عرفات

حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات - أرشيفية

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، في يوم علت فيه أصوات التلبية وأشرقت فيه الأجواء الإيمانية والروحانية وانشطرت فيه القلوب طلبا للمغفرة والرحمة.

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2- انفجار سيارة مفخخة خارج مدينة سرت الليبية ومقتل جنديين

انفجار سيارة مفخخة - أرشيفية

لقي جنديان حتفهما وأصيب آخران في انفجار سيارة مفخخة، الخميس، جنوب شرق مدينة سرت الليبية. وقال موقع بوابة افريقيا الإخبارية إن السيارة كان يقودها انتحاري استهدف بوابة النوفلية ،التي تقع على مسافة 120 كيلومتر جنوب شرق مدينة سرت، والتي يتمركز بها عناصر من مديرية أمن سرت وجنود القوات المسلحة.

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3- العراق يعلن تحرير محافظة نينوى بالكامل من "داعش"

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس استكمال تحرير مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش.

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4- زرق حربي وطائرتا استطلاع إسرائيلية تخترق مياه لبنان

طائرة استطلاع - أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا وطائرتي استطلاع تابعين لإسرائيل أقدما على خرق المياه الإقليمية والأجواء اللبنانية.

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