وصول 4 آلاف سائح إلى مطار القاهرة لقضاء إجازة عيد الأضحى في مصر

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استقبل مطار القاهرة الدولى، أكثر من 4 آلاف سائح من جنسيات عربية وأجنبية، من الوافدين إلى مصر لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات المصرية.

وذكر بيان رسمي اليوم الخميس أن 122 طائرة وصلت إلى المطار على مدار الـ24 ساعة الماضية، وعلى متنها 89 فوجًا سياحيًا من دول الصين وإندونيسيا واليابان وتايوان وبريطانيا وكرواتيا وبلجيكا والإمارات والكويت والسعودية والبحرين.

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وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول السياح، بينما قامت إدارة قوات الأمن وتأمين الركاب بالمطار بتأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.