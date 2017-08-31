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موظف يقتل شقيقه في قليوب

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مصراوي Masrawy

موظف يقتل شقيقه في قليوب

11:27 م الخميس 31 أغسطس 2017

موظف يقتل شقيقه في قليوب

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أقدم موظف في قرية كفر أبو جمعة التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية على قتل شقيقه، العامل بشركة نظافة، وذلك بسبب الخلافات الأسرية.

تلقي مدير الأمن اللواء محمد توفيق إخطارًا بالواقعة ومقتل "إبراهيم. م" عامل نظافة، على يد شقيقه "جمال" موظف، بعد مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة داخل منزلهما بشارع الثورة.

ودلت المعلومات الأولية أن مشادة وقعت بين القتيل وأولاد شقيقه، خرج على إثرها شقيقه واستل سكينًا طعن به شقيقه ما أحدث إصابته بجرح نافذ في القلب، لفظ أنفاسه إثره قبل وصوله المستشفى.

ضُبط المتهم والسلاح المستخدم، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا لملاحظة الحالة العامة بالقرية، وحرر محضر بالحادث.​

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