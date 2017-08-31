10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن الولايات ‏المتحدة وإسرائيل "تشتركان في نفس الرأي" بالنسبة للتواجد العسكري الإيراني في سوريا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يجب على واشنطن أن تمتنع عن استخدام القوة ضد كوريا الشمالية، وأكد عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أن خيار الحسم السياسي لا يزال هو الخيار الأول لحكومته، وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحوار "ليس الحل".

1-سفير أمريكا لدى إسرائيل: واشنطن وتل أبيب تعارضان أي تدخل عسكري إيراني في سوريا

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان - أرشيفية

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن الولايات ‏المتحدة وإسرائيل "تشتركان في نفس الرأي" فيما يتعلق بمعارضة أي تواجد إيراني في داخل ‏سوريا.‏

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2- لافروف: يجب أن تمتنع أمريكا عن استخدام القوة ضد كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - أرشيفية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه يجب على واشنطن أن تمتنع عن استخدام القوة ضد كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخًا عبر أجواء اليابان، وذلك في اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، ليل الاربعاء الخميس.

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3- سفير روسيا الجديد لدى أمريكا: حان الوقت لاستئناف الاجتماعات المشتركة

سفير روسيا الجديد لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - أرشيفية

قال سفير روسيا الجديد لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إن على موسكو وواشنطن استئناف الاتصالات المباشرة بينهما. وأضاف: "حان الوقت لاستئناف الاجتماعات المشتركة بين وزراء دفاع وخارجية روسيا والولايات المتحدة".

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4- ماكرون: أنا مضطر للتحدث مع اردوغان كل 10 أيام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي أقل "روعة" مما قد يبدو مستشهدا بمحادثات مع نظيره التركي طيب اردوغان كمثال على ذلك، بحسب ما نقله موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

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5- المخلافي: مكان لصالح في مستقبل البلاد ولم نسع لصفقة معه

عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي - أرشيفية

أكد عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أن خيار الحسم السياسي لا يزال هو الخيار الأول لحكومته، ونفى وجود أي مساع عربية أو من جانب حكومته لعقد صفقة مع الرئيس السابق على عبد الله صالح لإنهاء تحالفه مع جماعة أنصار الله الحوثية.

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6- رئيس الوزراء الياباني: اليابان وبريطانيا تتشاركان في القيم الأساسية

رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي - أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده وبريطانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي في طوكيو. وأضاف: "إن اليابان وبريطانيا تتشاركان في القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون".

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7- مسئول بالأمم المتحدة: العمليات ضد داعش في سوريا أخطأت هدفها

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ،زيد رعد الحسين - أرشيفية

اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ،زيد رعد الحسين، القوات الأجنبية التي تقاتل مسلحي داعش في مدينة الرقة بأنها أخفقت في تفادي سقوط قتلى من المدنيين ، ونسيت أن الهدف من هذه العملية هو مساعدة السوريين.

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8- ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية ليس حلاً

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الحوار "ليس الحل"، في التعامل مع الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية. وكتب ترامب تغريدة على تويتر غداة إطلاق بيونغيانغ صاروخا بالستيا باتجاه اليابان، قال فيها: "منذ 25 عاما، تتحدث الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، ولا تتلقى سوى الابتزاز. الحديث ليس حلا".

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9- رئيسة وزراء بريطانيا: لندن وطوكيو تريدان تسريع وتيرة العقوبات على كوريا الشمالية

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي - أرشيفية

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، نيتها البقاء على رأس حزب المحافظين حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2022، وأضافت: "انا هنا على المدى البعيد. وهذا حاسم. ما اريده انا وحكومتي هو ليس فقط الوفاء بوعودنا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي".

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10- وزير الخارجية القطري: نأسف لانعدام تحرك المجتمع الدولي إزاء أزمة الخليج

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - أرشيفية

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أسفه لعدم تحرك المجتمع الدولي في الوقت الذي ترفض فيه الدول الخليجية ومصر المقاطعة للدوحة أي تفاهم".

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