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فرنسا تضرب هولندا برباعية نظيفة في تصفيات مونديال روسيا 2018 (فيديو)

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فرنسا تضرب هولندا برباعية نظيفة في تصفيات مونديال روسيا 2018 (فيديو) فرنسا تضرب هولندا برباعية نظيفة في تصفيات مونديال روسيا 2018 (فيديو)

التحرير

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حقق الفرنسى فوزًا ساحقًا برباعية نظيفة على نظيره الهولندى فى المباراة التى جمعت بينهم الليلة، على ملعب فرنسا فى إطار الجولة السابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة عن قارة أوروبا لمونديال 2018.

وبدأ اللاعب أنطونيو جريزمان ماراثون أهداف الديوك عند إحرازه الهدف الأول في الدقيقة الـ14، لينتهى الشوط الأول بتفوق فرنسى فى النتيجة والأداء.

ودخل الديوك شوط المباراة الثانى بمعنويات مرتفعة وأداء قوى ترجمه المهاجم الشاب توماس ليمار بالهدف الثانى فى الدقيقة الـ 73، قبل أن يمضى نفس اللاعب على ثالث أهداف اللقاء فى الدقيقة الـ88، ليحين دور الوافد الجديد على صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان كيليان مبابى ويختتم ماراثون أهداف الديوك بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ90 من عمر المباراة.


وبذلك الفوز يتربع الديوك على صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد المنتخب الهولندى عند النقطة الـ10 بالمركز الرابع بجدول الترتيب.

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وفى الجولة ذاتها نجح المنتخب البلغارى في الفوز على المنتخب السويدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ12 بالمركز الثالث، خلف منتخب السويد الذى يتفوق عليه بفارق نقطة وحيدة بالمركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى. 

 

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