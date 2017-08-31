«مهرجان أهداف».. بلجيكا تكتسح جبل طارق «9-0»

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اكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه جبل طارق بتسعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب موريس ديفراسن.

أحرز أهداف بلجيكا مونيير في الدقائق 18و61 و67، وميرتينز في الدقائق 16 و18، وروميلو لوكاكو في الدقائق 21 و38، وفيتسل في الدقيقة 27، وهازاد في الدقيقة 45 من زمن المُباراة.

بتلك النتيجة عزز المنتخب البلجيكي صدارته للمجموعة الثامنة بـ19 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب مُلاحقيه، وهو منتخب اليونان، فيما بقى جبل طارق برصيد 0 من النقاط، وفي نفس المجموعة فاز المنتخب القبرصي على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف لهدفين .