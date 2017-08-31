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"مسطحات الأقصر" تناشد الأهالي منع الأطفال من السباحة في النيل

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مصراوي Masrawy

"مسطحات الأقصر" تناشد الأهالي منع الأطفال من السباحة في النيل

11:21 م الخميس 31 أغسطس 2017

مديرية أمن الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ناشدت مديرية أمن الأقصر وشرطة المسطحات المائية أولياء الأمور من مواطني المحافظة التنبيه على أبنائهم بعدم السباحة في مياه النيل، خلال احتفالات عيد الأضحى، حفاظًا على سلامتهم.

وطالبت شرطة المسطحات المائية، في بيان لها اليوم الخميس، الأهالي بمراقبة أبنائهم ومنعهم من النزول إلى مياه النيل حتى لا يتكرر ما حدث خلال عيد شم النسيم الماضي، من وقوع أكثر من حالة غرق.

وأوضحت شرطة المسطحات المائية أن مياه النيل غير مهيئة للسباحة لمن لا يمتلكون مهارة جيدة في السباحة، وتمثل خطورة كبيرة على الأطفال الذين ينزلون إلى المياه بغرض اللهو.

واتخذت شرطة المسطحات المائية عددًا من التدابير للسيطرة على هذه الظاهرة، من بينها نشر لانشات في عدد من المواقع النيلية المتوقع أن يكون بها تجمعات للأهالي، وتنفيذ تمشيطات دورية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بين خدمات الإنقاذ تحسبًا لأي طارئ.​

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