مدير أمن القليوبية: دوريات متحركة وثابتة لتأمين احتفالات العيد
مدير أمن القليوبية: دوريات متحركة وثابتة لتأمين احتفالات العيد
11:19 م الخميس 31 أغسطس 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلن مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوي، أن دوريات أمنية متحركة وثابتة جرى نشرها في الطرق العامة والفرعية والطريقين الزراعي والدائري، والميادين والحدائق والمتنزهات، تأمينًا لاحتفالات المواطنين بأيام عيد الأضحى المبارك.
وأشار مدير الأمن، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى خطة أمنية وضعت لحفظ الأمن في مراكز وأقسام المحافظة، تشمل الدفع بعناصر من الشرطة السرية، وتواجد مكثف للشرطة النسائية لضبط حالات التحرش، لافتًا إلى حملات أمنية بمشاركة مباحث التموين والبحث الجنائي، لضبط مروجي تجار المخدرات ومراقبة الأسعار ومدى سلامة وصلاحية السلع بالمحال التجارية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"مسطحات الأقصر" تناشد الأهالي منع الأطفال من السباحة في النيل
-
السيطرة على حريق اندلع بمصنع لتدوير القطن في الخانكة
-
وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)
-
أوقاف كفر الشيخ تبيع 387 صك أضحية بقيمة نصف مليون جنيه
إعلان
إعلان