مدير أمن القليوبية: دوريات متحركة وثابتة لتأمين احتفالات العيد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوي، أن دوريات أمنية متحركة وثابتة جرى نشرها في الطرق العامة والفرعية والطريقين الزراعي والدائري، والميادين والحدائق والمتنزهات، تأمينًا لاحتفالات المواطنين بأيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير الأمن، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى خطة أمنية وضعت لحفظ الأمن في مراكز وأقسام المحافظة، تشمل الدفع بعناصر من الشرطة السرية، وتواجد مكثف للشرطة النسائية لضبط حالات التحرش، لافتًا إلى حملات أمنية بمشاركة مباحث التموين والبحث الجنائي، لضبط مروجي تجار المخدرات ومراقبة الأسعار ومدى سلامة وصلاحية السلع بالمحال التجارية.​