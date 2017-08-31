السيطرة على حريق اندلع بمصنع لتدوير القطن في الخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع لتدوير القطن بمنطقة العكرشة.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق حمزاوي إخطارًا بالواقعة، وانتقال العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاروة.

تبين من التحريات الأولية أن المصنع يقع على مساحة 1000 متر، وأن الحريق اندلع في بالات القطن، وأنه من المرجح أن سبب الحادث ترك أحد العمال لمصدر اشتعال (سخان مياه) دون إطفائه.​