أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 5 طن سلع تموينية مهربة بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 5 طن سلع تموينية مهربة بالشرقية

10:49 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط 5 طن سلع تموينية مهربة بالشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث في مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من السلع التموينية المدعمة؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "محمود.أ.الـ.ع" 25 عامًا - دبلوم صنايع، و"أيمن.الـ.م.الـ" 41 عامًا - فلاح، و"فارس.ع.الـ.م" 16 عامًا - عامل زراعي، مُقيمين بالإبراهيمية؛ بحوزتهم كمية من السلع التموينية دون فواتير.

ضبط المتهمون حال استقلالهم السيارة رقم 3724 "ر ع ب" نقل، وبحوزتهم 2115 عبوة زيت طعام، و2200 كيس سكر، و340 كيس شعرية، و460 كيس مكرونة، جميعها مدعمة ودون فواتير. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 2128 إداري الإبراهيمية لسنة 2017.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

    أخبار

  • ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة أجرة بالعاشر من رمضان

    أخبار

  • المتهم بقتل شقيقه الأكبر بالشرقية: "استحق الموت.. وريحت الدنيا منه"

    أخبار

  • بعد حريق بجرار.. عودة حركة القطارات بالشرقية

    أخبار

إعلان

ecddc3339c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم