ضبط 5 طن سلع تموينية مهربة بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث التموين في مديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من السلع التموينية المدعمة؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "محمود.أ.الـ.ع" 25 عامًا - دبلوم صنايع، و"أيمن.الـ.م.الـ" 41 عامًا - فلاح، و"فارس.ع.الـ.م" 16 عامًا - عامل زراعي، مُقيمين بالإبراهيمية؛ بحوزتهم كمية من السلع التموينية دون فواتير.

ضبط المتهمون حال استقلالهم السيارة رقم 3724 "ر ع ب" نقل، وبحوزتهم 2115 عبوة زيت طعام، و2200 كيس سكر، و340 كيس شعرية، و460 كيس مكرونة، جميعها مدعمة ودون فواتير. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 2128 إداري الإبراهيمية لسنة 2017.​