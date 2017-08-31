أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)

10:46 م الخميس 31 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    1e0e04d4da.jpg

  • عرض 7 صورة

    fa343391cc.jpg

  • عرض 7 صورة

    3fac01ef06.jpg

  • عرض 7 صورة

    fd055c6dc8.jpg

  • عرض 7 صورة

    391bb98a48.jpg

  • عرض 7 صورة

    91bee85479.jpg

  • عرض 7 صورة

    4f004640a8.jpg

إعادة الألبوم

استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعدادات بمصيف بلطيم (صور)

الألبوم التالى

استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعدادات بمصيف بلطيم (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا "لوكاس" أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال الوفد عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ومدينة أبنوب والعاملين بمقر الوحدة المحلية.

وأعلن محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أمس الأربعاء، تجهيز الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر تعليماته لجميع الوحدات المحلية بإلغاء إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسؤولي الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة، مشيرًا إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أي حالات إلى المستشفيات القريبة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أوقاف كفر الشيخ تبيع 387 صك أضحية بقيمة نصف مليون جنيه

    أخبار

  • مديرية أمن الأقصر ترفع درجة استعدادها تأمينًا لاحتفالات عيد الأضحى

    أخبار

  • انفوجراف.. الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالأقصر

    أخبار

  • ضبط 69 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

ae5a5f9436.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا