وفد كنسي يزور رئيس مركز أبنوب لتقديم التهنئة بالعيد (صور)

استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعدادات بمصيف بلطيم (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

استقبل اللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، وفدًا من الكنيسة برئاسة الأنبا "لوكاس" أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال الوفد عدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ومدينة أبنوب والعاملين بمقر الوحدة المحلية.

وأعلن محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أمس الأربعاء، تجهيز الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر تعليماته لجميع الوحدات المحلية بإلغاء إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسؤولي الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة، مشيرًا إلى التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أي حالات إلى المستشفيات القريبة.​