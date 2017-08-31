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ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

10:38 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس التابع لمديرية أمن الشرقية القبض على عامل زراعي هارب من حكم بالسجن المؤبد في قضية "هتك عرض وخطف" بدائرة المركز.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "عبودة.أ.ع.ح" عامل زراعي، مُقيم بفاقوس، مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 13997 جنايات فاقوس لسنة 2010 "هتك عرض وخطف"، وذلك حال تواجده بالمنطقة الجبلية بالصالحية القديمة.

تم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 57 / 381 أحوال فاقوس لسنة 2017.​

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مصراوي Masrawy

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