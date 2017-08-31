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أوقاف كفر الشيخ تبيع 387 صك أضحية بقيمة نصف مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

أوقاف كفر الشيخ تبيع 387 صك أضحية بقيمة نصف مليون جنيه

10:36 م الخميس 31 أغسطس 2017

أوقاف كفر الشيخ تبيع 387 صك أضحية بقيمة نصف مليون جنيه

الشيخ سعد الفقى

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

قال الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية نجحت إلى الآن في بيع 387 صك أضحية، بقيمة 500 ألفًا و580 جنيهًا، مشيرًا إلى استمرار بيع الصكوك إلى ثالث أيام عيد الأضحى، تحت إشراف قيادات المديرية.

وأعلن وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، انتهاء المديرية من استعداداتها بالتنسيق مع مديري الإدارات الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لتجهيز ساحات أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وكذا الانتهاء من إقامة شعيرة صلاة الجمعة في جميع المساجد.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أعلن في تصريحات سابقة، عن تخصيص 339 ساحة لأدء صلاة عيد الأضحى المبارك، فى جميع المدن والمراكز والقرى، مع اختيار خطيب أساسي وآخر احتياطي من الآئمة المرخص لهم، موضحًا أن جميع ساحات صلاة العيد المعلنة تخضع لأشراف كامل من المديرية.

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