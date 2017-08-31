البيت الأبيض: تضرر 100 ألف منزل جراء إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):

أعلن مستشار الأمن الداخلي الأمريكي، توم بوسيرت، أن البيت الأبيض يقدر أعداد المنازل التي لحقت بها أضرار جراء عاصفة هارفي الاستوائية بـ 100 ألف منزل.

وقال بوسيرت إن البيت الأبيض يخطط لتقديم طلب للحصول على تمويل إضافي من الكونجرس للبدء في التعامل مع أضرار الكارثة.

وأضاف بوسيرت أن حوالي 7000 مريض تم إجلاؤهم من منشآت طبية في مدينة بومونت بتكساس، التي انقطعت عنها المياه الجارية بعد تعرض محطات الضخ للفيضان.

ووصل إعصار هارفي إلى تكساس الأسبوع الماضي وتم تصنيفه آنذاك كإعصار من الفئة الرابعة، وصحبته أمطار غير مسبوقة تركت هيوستن وأجزاء أخرى من الولاية وقد غمرتها المياه بشكل كبير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء قائلا "بعد أن شاهدت الرعب والدمار الناجم عن إعصار هارفي أمامي، فإن قلبي يشعر أكثر من ذي قبل بشعب تكساس العظيم!".

ومن جانبه، قال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إن تأثير هارفي سيكون "أكبر بكثير" من إعصار كاترينا أو العاصفة الهائلة السابقة ساندي.