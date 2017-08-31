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«بسمة للإيواء» ينتهى من تجهيز ساحة صلاة العيد (صور)

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«بسمة للإيواء» ينتهى من تجهيز ساحة صلاة العيد (صور) «بسمة للإيواء» ينتهى من تجهيز ساحة صلاة العيد (صور)

التحرير

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انتهى المتطوعون فى فريق بسمة لإيواء المشردين من التجهيزات النهائية لساحة صلاة عيد الأضحى، التى أُعِدت خصيصًا لاستقبال المصلين الراغبين فى مشاركة نزلاء الدار صلاة العيد والاحتفال عقب الصلاة.

وقال محمود درج، أحد مؤسسى فريق بسمة، إنه وكما هو معلوم أن نزلاء الدار من مجهولى الهوية وفاقدين للأهليه، وينتظرون الفرحة من حين لآخر لذلك قررنا صلاة العيد فى كل عام فى الساحة المعدة لذلك أمام الدار بالزقازيق،وبعد الانتهاء من الصلاة ندخل عليهم السرور بالتهنئة، كى يشعرون بروح القرابة والأهل.

ووجه درج وأعضاء الفريق الدعوة للجميع لصلاة العيد بساحة دار بسمه للإيواء التى أُقِيم بها مصلى للسيدات، كما وعدوا بتوسعة المكان فى الصلاة نظرًا لزحام الأماكن الخاصة بالسيدات فى صلاة عيد الفطر، ولفت إلى أن المتطوعين يتواجدون من بعد صلاة الفجر بأول شارع السلام لتوجيه المصلين لمكان الساحة المقامة بشارع صيدلية محمد ثروت خلف كلية التجارة.

جدير بالذكر أن فريق بسمة لإيواء المشردين، كان قد بدأ عمله التطوعى فى جمع المشردين من مختلف الشوارع، وإيداعهم بالدار ورعايتهم، حتى أشهر كجمعية أهلية بالتضامن الاجتماعى، وكانت آخر أنشطته فى مجال عمله التطوعى، انتشال 30 مشردًا من شوارع مختلف المحافظات، على مدار شهر رمضان، بواقع مشرد فى كل يوم.

الانتهاء من تجهيز ساحة صلاة العيد أمام دار بسمة لإيواء المشردين

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الانتهاء من تجهيز ساحة صلاة العيد أمام دار بسمة لإيواء المشردين

 

متطوعو فريق بسمة للإيواء يستعدون للاحتفال بعيد الأضحى

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التحرير

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