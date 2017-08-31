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النائب أبو سحلي ينفي اقتحامه قسم شرطة في قنا

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النائب أبو سحلي ينفي اقتحامه قسم شرطة في قنا النائب أبو سحلي ينفي اقتحامه قسم شرطة في قنا

التحرير

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نفى النائب حمزة أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فرشوط في قنا، ما نسب إليه من التشاجر مع ضابط شرطة على خلفية احتجاز سيدتين متهمتين بتهريب أسلحة نارية لأفراد خصومة ثأرية بين عائلتين ومحرر ضدهما محضر بالواقعة.

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وقال أبو سلحي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الخميس مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «أسرار وحقائق»، المذاع على قناة «صدى البلد» إنه لم يقتحم قسم شرطة فرشوط، موضحًا: «أنا كنت لوحدي واللي كانوا موجودين قوات القسم، فهذه واقعة مختلقة يقصدون بها شيء آخر، وأنا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب».

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التحرير

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