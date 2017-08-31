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عميد كلية أصول الدين: رفع شعارات سياسية في الحج محرم شرعًا

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عميد كلية أصول الدين: رفع شعارات سياسية في الحج محرم شرعًا عميد كلية أصول الدين: رفع شعارات سياسية في الحج محرم شرعًا

التحرير

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قال عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إن رفع شعارات سياسية في الحج محرم شرعًا، ويتنافى مع مقاصد الشريعة.

وأضاف العواري خلال حواره اليوم الخميس مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الداعين إلى تظاهرات من أجل الأقصى لا يعنيهم الأقصى ولا المسجد الحرام، ولا حرمة المكان ولا الزمان، وإنما يريدون إثارة قلاقل وفتن وهو محرم شرعًا.

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وتابع: «الحج أشهر معلومات فلا رفث ولا فجور ولا جدال، ولا يوجد نص واضح في شريعة الإسلام تبيح التظاهر خلال الحج، ولم تفك التظاهرات يوما أسر الأقصى».

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التحرير

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