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استجابة لـ«التحرير».. محافظ المنيا يسمح بأداء صلاة العيد داخل مراكز الشباب

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استجابة لـ«التحرير».. محافظ المنيا يسمح بأداء صلاة العيد داخل مراكز الشباب استجابة لـ«التحرير».. محافظ المنيا يسمح بأداء صلاة العيد داخل مراكز الشباب

التحرير

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قرر اللواء عصام البديوي محافظ المنيا أداء أهالي القرى صلاة العيد داخل مراكز الشباب، في استجابة لما نشرته "التحرير" يوم السبت الموافق  26 من أغسطس الحالي، تحت عنوان: «غضب بين أهالي قرى المنيا لمنعهم من صلاة العيد داخل مراكز الشباب».

وقال عبد المقصود إبراهيم حسانين، رئيس مجلس إدارة مركز شباب إطسا البلد في مركز سمالوط، إن أهالي قريته والقرى المجاورة مثل البيهو غضبوا بعد نشر "التحرير" قرار مدير الشباب والرياضة في المحافظة، بمنع صلاة العيد داخل مراكز الشباب خوفًا على سلامة نجيلة الملاعب.

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وضاف عبد المقصود لـ"التحرير" اليوم الخميس، أن المحافظ ألغى قرار مدير الشباب والرياضة وقرر أداء الأهالي صلاة العيد داخل مراكز الشباب ومنها إطسا البلد والبيهو. 

وأشاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب إطسا البلد بقرار المحافظ، لافتا إلى أنه أصاب في قراره وتسبب في إدخال السعادة على أهالي القرى، خاصة أنهم اعتادوا الصلاة داخل مراكز الشباب منذ سنوات عدة. 

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التحرير

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