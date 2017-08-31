«أوقاف الإسكندرية» تُخصص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى

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شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على مسؤولى مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بالاهتمام بالمساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك في أنحاء المحافظة.

وكلف المحافظ المسؤولين في بيان له اليوم الخميس بتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المصلين، وكذا تكثيف أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالساحات وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المصلين.

وأوضح سلطان أن عدد الساحات المجهزة والمخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك تم زيادتها إلى ٤٣٧ ساحة موزعة على أنحاء المحافظة وخاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.

وأكد أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية بالرقابة المستمرة على تلك الساحات وتكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات بها، مشيرًا إلى أن هناك تكاتفا وتعاونا بين كافة الجهات لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

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وأشار سلطان إلى أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميا بالتنسيق مع فرق الصيانة السريعة للمياه والصرف الصحي والكهرباء وتوفير وسائل النقل السريعة لسرعة إصلاح أي أعطال.

من جانبه، قال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن المديرية ضمت عددا من المساجد والزوايا - التي كانت مخالفة وأصبحت تحت إشراف وزارة الأوقاف- لساحات الصلاة وسيكون مخصصا لها إمام أساسيا وآخر احتياطيا، سواء من المعينين بالأوقاف أو خطباء المكافأة.

وشدد العجمي على أنه لن يسمح بإقامة ساحات مخالفة للساحات الرسمية التى خصصتها الأوقاف لصلاة العيد، وأكد أن من يخالف ذلك سيقع تحت طائلة القانون، خاصة أن الوزارة حرصت على إقامة ساحات أكثر فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة وفى المناطق البعيدة والقريبة.