«القاهرة 5:57».. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

التحرير

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يحتفل المسلمون، في مصر وجيمع دول العالم، غدًا الجمعة، بعيد الأضحى المبارك.

وتنشر «التحرير» مواقيت صلاة العيد في عدد من المحافظات:

- القاهرة - 5:57 صباحًا

- الجيزة - 5:57 صباحًا

- الإسكندرية - 6:01 صباحًا

- السويس - 5:52 صباحًا

- بورسعيد - 5:52 صباحًا

- العريش - 5:46 صباحًا

- شرم الشيخ - 5:47 صباحًا

- دمنهور - 5:59 صباحًا

- طنطا - 5:57 صباحًا

- المنصورة - 5:56 صباحًا

- الزقازيق - 5:56 صباحًا

- بنها - 5:57 صباحًا

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- الفيوم - 5:59 صباحًا

- بنى سويف - 5:58 صباحًا

- المنيا - 6:01 صباحًا

- أسيوط - 6:00 صباحًا

- سوهاج - 5:58 صباحًا

- قنا - 5:54 صباحًا

- أسوان - 5:55 صباحًا

- مرسى مطروح - 6:12 صباحًا

- الغردقة - 5:49 صباحًا

- الإسماعيلية - 5:52 صباحًا

- دمياط - 5:54 صباحًا