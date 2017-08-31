«القاهرة 5:57».. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

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يحتفل المسلمون، في مصر وجيمع دول العالم، غدًا الجمعة، بعيد الأضحى المبارك.
وتنشر «التحرير» مواقيت صلاة العيد في عدد من المحافظات:
- القاهرة - 5:57 صباحًا
- الجيزة - 5:57 صباحًا
- الإسكندرية - 6:01 صباحًا
- السويس - 5:52 صباحًا
- بورسعيد - 5:52 صباحًا
- العريش - 5:46 صباحًا
- شرم الشيخ - 5:47 صباحًا
- دمنهور - 5:59 صباحًا
- طنطا - 5:57 صباحًا
- المنصورة - 5:56 صباحًا
- الزقازيق - 5:56 صباحًا
- بنها - 5:57 صباحًا
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- كفر الشيخ - 5:57 صباحًا
- الفيوم - 5:59 صباحًا
- بنى سويف - 5:58 صباحًا
- المنيا - 6:01 صباحًا
- أسيوط - 6:00 صباحًا
- سوهاج - 5:58 صباحًا
- قنا - 5:54 صباحًا
- أسوان - 5:55 صباحًا
- مرسى مطروح - 6:12 صباحًا
- الغردقة - 5:49 صباحًا
- الإسماعيلية - 5:52 صباحًا
- دمياط - 5:54 صباحًا