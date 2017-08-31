أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«القاهرة 5:57».. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

Google+ Print
«القاهرة 5:57».. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات «القاهرة 5:57».. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحتفل المسلمون، في وجيمع دول العالم، غدًا الجمعة، بعيد الأضحى المبارك.

وتنشر «التحرير» مواقيت صلاة العيد في عدد من المحافظات:

- القاهرة - 5:57 صباحًا

- الجيزة - 5:57 صباحًا

- الإسكندرية - 6:01 صباحًا

- السويس - 5:52 صباحًا

- بورسعيد - 5:52 صباحًا

- العريش - 5:46 صباحًا

- شرم الشيخ - 5:47 صباحًا

- دمنهور - 5:59 صباحًا

- طنطا - 5:57 صباحًا

- المنصورة - 5:56 صباحًا

- الزقازيق - 5:56 صباحًا

- بنها - 5:57 صباحًا

شاهد أيضا

- كفر الشيخ - 5:57 صباحًا

- الفيوم - 5:59 صباحًا

- بنى سويف - 5:58 صباحًا

- المنيا - 6:01 صباحًا

- أسيوط - 6:00 صباحًا

- سوهاج - 5:58 صباحًا

- قنا - 5:54 صباحًا

- أسوان - 5:55 صباحًا

- مرسى مطروح - 6:12 صباحًا

- الغردقة - 5:49 صباحًا

- الإسماعيلية - 5:52 صباحًا

- دمياط - 5:54 صباحًا

مواقيت صلاة عيد الأضحى بمحافظات مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "