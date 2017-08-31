غادة والي: غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات الآلية طوال أيام العيد

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- "كول سنتر" لتلقي استفسارات القائمين بصرف المعاشات الآلية بدءا من مساء اليوم

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غرفة عمليات خاصة بمتابعة عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية منعقدة على مدار اليوم.

وأضافت والي ، في تصريحات لها اليوم، أن صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي سيكون متاحاً بدءا من مساء اليوم (منتصف الليل ) لكل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية ويبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزيرة أن الخط الساخن لماكينات الصراف الآلي ATM تعمل خلال إجازة عيد الإضحى وتتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال "كول سنتر" 19680 و 19683 .

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كانت وزيرة التضامن قد صرحت أيضاً في وقت سابق بأن صرف المعاشات سيكون متاحا من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات وأيضا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر وماكينات صرف البريد، موضحة أن إجمالي عدد هذه الماكينات المتاح منها الصرف يبلغ ثمانية آلاف ومائتي ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية ، مطمئنة أصحاب المعاشات والمستحقين بأنه هناك متابعة مستمرة لعمليات تغذية الماكينات بالنقدية طوال مدة عيدالأضحى المبارك.

أما عمليات الصرف المباشر من مكاتب التأمينات ومكاتب البريد، أشارت الوزيرة إلى أنه إعتبارا من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر سوف يكون الصرف متاحا.

جدير بالذكر أن المانع القانوني لصرف معاش شهر سبتمبر قبل العيد خلال شهر أغسطس يرجع لنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي حددت تاريخ إستحقاق المعاش اليوم الأول من الشهر الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق ، و أنه فى المناسبات الدينية والوطنية السابقة كان يقتصر الأمر على تقديم موعد الصرف ولكن خلال نفس شهر الاستحقاق.