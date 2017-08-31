أزهري: يجوز إنفاق أموال الحج على زواج الأبناء (فيديو)

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قال الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجوز للرجل أن ينفق نفقات الحج على زواج ابنه أو ابنته، وتأجيل الحج لعام آخر، موضحًا: «هو لو حج الاستفادة هتكون عايدة عليه هو فقط، أما لو جوز بنته أو ابنه هيكون بكدة ستر اثنين».

وأضاف عبدالرؤوف خلال لقائه اليوم الخميس ببرنامج «عم يتساءلون» تقديم الإعلامي أحمد عبدون المذاع على فضائية «إل تي سي»: «وبعدين اللي أهله مش هيساعدوه مش هيعرف يتجوز الأيام دي، فمش نتشدد ونقول إن الحج أولى من زواج الأبناء، يعني نسيب العيال تنحرف؟ ده شيء مش مقبول».

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أكد أن زواج الأبناء أهم من أداء فريضة الحج في ظل ارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحا أن «شريعة الإسلام قائمة على التيسير».