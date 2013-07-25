القائم بأعمال محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والنظافة بالمحافظة

تفقد اللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام لمحافظة الغربية، والقائم بأعمال المحافظ، أعمال الرصف فى طريق الكورنيش بقحافة بطول 650 مترا وعرض 14 م كمرحلة أولى بتكلفة 585 ألف جنيه، مؤكدا أنه عقب الانتهاء منها سيتم البدء فى المرحلة الثانية لاستكمال رصف الطريق حتى تقاطعه مع طريق سكة المحلة مرورا بموقف المرشحة.

وأكد سكرتير عام المحافظة، خلال جولته برفقة اللواء عبد الرءوف عبد الله رئيس مركز ومدينة طنطا، وفتحى الفقى رئيس حى ثان طنطا، وأحمد الشناوى رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ومدير المتابعة ومدير الإدارة الهندسية والتفتيش المالى والإدارى، أنه تم حصر الشوارع والطرق وترتيبها حسب أولوياتها للبدء فى رصفها وفقا للاحتياجات الملحة والاعتمادات المالية المتاحة، بحيث يتم البدء والانتهاء من مشروع الرصف دفعه واحدة دون الانتظار لخطط مستقبلية.

وأشار عبد المعطى إلى أنه سيعمل على إزالة كافة العقبات والمشاكل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق الأداء الأفضل والسرعة فى التنفيذ، وذلك حتى يشعر المواطن بأن هناك خدمة جيدة تقدم له، وطالب رؤساء المدن والأحياء بإعداد تقرير يومى مفصل عن أعمال الرصف وأعمال النظافة حتى يمكن من متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع.

وتابع السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال النظافة بشارع 25 بالجلاء، وأشرف على عملية رفع أكوام القمامة المتراكمة بأول الشارع.

>وتوجه عبد المعطى بعدها لمدينة كفر الزيات وقام جولة ميدانية توقف خلالها عند مدخل قرية شبرا النملة على طريق "طنطا - إسكندرية الزراعى"، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الأتربة عند مدخل القرية، كما تفقد مدخل المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية ونفق الدلجمون لمتابعة أعمال النظافة بها.

ووجه عبد المعطى رئيس المدينة بصيانة ودهان أعمدة الكهرباء وإزالة الأتربة والمخلفات بمدخل المدينة وتشجير وتجميل وتجديد النوافير الموجودة بالمداخل والميادين الرئيسية وتشغيلها، كما وجه بالاهتمام بنفق الدلجمون وعمل لوحة ترحيب بالزائرين وصيانة وتجديد أعمال الإنارة وتبليط الأرصفة، وإنشاء أحواض وزراعتها بأشجار الزينة.