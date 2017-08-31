ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت
ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت
10:29 م الخميس 31 أغسطس 2017
ارشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
تمكنت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة مدير أمن قنا اللواء علاء العياط، من ضبط مسجل شقي خطر (مخدرات) فئة أ - 34 سنة - في مركز أبوتشت بقرية بحري سمهود، وبحوزته فرد روسي، وعدد من الطلقات النارية، و2 قنبلة محدثة صوت.
حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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