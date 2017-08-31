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ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت

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مصراوي Masrawy

ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت

10:29 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت

ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة مدير أمن قنا اللواء علاء العياط، من ضبط مسجل شقي خطر (مخدرات) فئة أ - 34 سنة - في مركز أبوتشت بقرية بحري سمهود، وبحوزته فرد روسي، وعدد من الطلقات النارية، و2 قنبلة محدثة صوت.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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