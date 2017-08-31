ضبط مسجل في قنا بحوزته قنبلتي صوت

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة مدير أمن قنا اللواء علاء العياط، من ضبط مسجل شقي خطر (مخدرات) فئة أ - 34 سنة - في مركز أبوتشت بقرية بحري سمهود، وبحوزته فرد روسي، وعدد من الطلقات النارية، و2 قنبلة محدثة صوت.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.