في مباراة مثيرة.. غينيا تخطف فوزا قاتلا من ليبيا بتصفيات المونديال

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تمكن المنتخب الغيني من تحقيق فوز قاتل على نظيره الليبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

تقدم المنتخب الغيني في الدقيقة الـ8 عن طريق نابي كيتا أغلى لاعب أفريقي بعد توقيعه عقد الانضمام لليفربول العام المُقبل مقابل 70 مليون يورو.

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وعزز أبو بكر كامارا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل المنتخب الليبي عن طريق معصتم صابو وأكرم الزوي في الدقائق 87و88 على الترتيب، قبل أن يفاجئ الخليل بانجورا الجميع في الدقيقة الأخيرة ويحرز هدف الفوز ويحقق أول ثلاثة نقاط لفريقه.