أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

في مباراة مثيرة.. غينيا تخطف فوزا قاتلا من ليبيا بتصفيات المونديال

Google+ Print
في مباراة مثيرة.. غينيا تخطف فوزا قاتلا من ليبيا بتصفيات المونديال في مباراة مثيرة.. غينيا تخطف فوزا قاتلا من ليبيا بتصفيات المونديال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن الغيني من تحقيق فوز قاتل على نظيره الليبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

تقدم المنتخب الغيني في الدقيقة الـ8 عن طريق نابي كيتا أغلى لاعب أفريقي بعد توقيعه عقد الانضمام لليفربول العام المُقبل مقابل 70 مليون يورو.

شاهد أيضا

وعزز أبو بكر كامارا التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 24، قبل أن يتعادل المنتخب الليبي عن طريق معصتم صابو وأكرم الزوي في الدقائق 87و88 على الترتيب، قبل أن يفاجئ الخليل بانجورا الجميع في الدقيقة الأخيرة ويحرز هدف الفوز ويحقق أول ثلاثة نقاط لفريقه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا