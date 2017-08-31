أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة أجرة بالعاشر من رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة أجرة بالعاشر من رمضان

10:14 م الخميس 31 أغسطس 2017

ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة أجرة بالعاشر من رمضان

الشرقية - فاطمة الديب:

ألقى رجال مباحث قسم أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم الهرب بعد سرقتهم سيارة أجرة "تاكسي" بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول العاشر من رمضان، من المدعو "محمد سعيد محمد" 57 سنة - سائق، بقيام 3 أشخاص بسرقة السيارة قيادته رقم (5291 ر ج ع) تاكسي ماركة "B Y D".

وأشار الشاكي إلى أن المشكو في حقهم غافلوه وسرقوا سيارته ناحية نادي الرواد، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9136 جنح أول العاشر لسنة 2017.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "عبدالله. خ. ا" 18 عامًا - عاطل، و"صبحي. ع. م" 21 عامًا - مبلط سيراميك، و"أحمد. ر. س" 21 عامًا - عاطل، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبطهم حال محاولتهم الهرب أسفل كوبري 56 بطريق "العاشر - القاهرة" الصحراوي.

ضُبطت بحوزة المتهمين مطواتين وفرد خرطوش، تم التحفظ عليها، وإحالة المذكورين إلى النيابة العامة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فني كهرباء ببني سويف يقتل مطلقته لطلبها حضانة طفليهما

    أخبار

  • المتهم بقتل شقيقه الأكبر بالشرقية: "استحق الموت.. وريحت الدنيا منه"

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 3 كيلو "بانجو" قبل ترويجها خلال العيد في الدقهلية

    أخبار

  • ضبط موظف و3 آخرين لاستيلائهم على 15 مليون جنيه من بطاقات بالغربية

    أخبار

إعلان

9f67750188.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم