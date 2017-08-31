ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة أجرة بالعاشر من رمضان

الشرقية - فاطمة الديب:

ألقى رجال مباحث قسم أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص أثناء محاولتهم الهرب بعد سرقتهم سيارة أجرة "تاكسي" بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لقسم أول العاشر من رمضان، من المدعو "محمد سعيد محمد" 57 سنة - سائق، بقيام 3 أشخاص بسرقة السيارة قيادته رقم (5291 ر ج ع) تاكسي ماركة "B Y D".

وأشار الشاكي إلى أن المشكو في حقهم غافلوه وسرقوا سيارته ناحية نادي الرواد، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9136 جنح أول العاشر لسنة 2017.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "عبدالله. خ. ا" 18 عامًا - عاطل، و"صبحي. ع. م" 21 عامًا - مبلط سيراميك، و"أحمد. ر. س" 21 عامًا - عاطل، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبطهم حال محاولتهم الهرب أسفل كوبري 56 بطريق "العاشر - القاهرة" الصحراوي.

ضُبطت بحوزة المتهمين مطواتين وفرد خرطوش، تم التحفظ عليها، وإحالة المذكورين إلى النيابة العامة.​