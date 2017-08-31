محميات البحر الأحمر تستقبل العيد بشعار "لاتأخذ شيئًا معك ولا تترك شيئًا خلفك"

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أحمد غلاب، مدير محميات البحر الأحمر، إن الكثافة على مدن المحافظة تبدأ من ثاني أيام العيد، مشيرًا إلى أن المواطنين يؤدون صلاة العيد ثم بعد ذلك ذبح الأضاحي، وبعدها السفر للتنزة في اليوم الثاني.

وأضاف غلاب، في تصريحاته لمصراوي، الخميس، أنهم يقومون بفتح جزيرة أبومنقار، لتقليل الكثافة على جزيرة الجفتون، وتنظيم رحلات لزيارة الدلافين ومتابعة الجزر.

وأشار غلاب، إلى أنهم لم يرصدوا أي مخالفات في الأعياد، كما أن دورهم منع حدوثها من الأساس، ويقوموا بتوزيع منشورات مكتوب عليها شعارهم "لاتأخذ شيئًا معك ولا تترك شيئًا خلفك".

ولفت مدير محميات البحر الأحمر إلى أنه تم تجهيز محمية وادي الجمال، وشاطئ حنكوراب والعلقان لاستقبال الزائرين. وأصدر محافظ البحر الأحمر قرارًا بغلق الشواطئ التي لا يوجد عليها فريق إنقاذ وذلك منعا لحدوث أي مخالفات.