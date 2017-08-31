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‏المنيا تنظم أول حفل من نوعه على أرضها لعروض "الباليه" (صور)

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مصراوي Masrawy

‏المنيا تنظم أول حفل من نوعه على أرضها لعروض "الباليه" (صور)

09:45 م الخميس 31 أغسطس 2017

عروض الباليه

المنيا ـ ريمون الراوي:

بدأ مساء اليوم الخميس احتفال هو الأول من نوعه في تاريخ محافظة المنيا، لعرض "باليه" يقيمه نحو خمسون راقص وراقصة من أبناء المحافظة.

استضاف العرض مسرح محافظة المنيا، في حضور المحافظ اللواء عصام البديوي، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، ووفد من الفنانين بدار الأوبرا.

وقال ماركو عادل، مؤسس مؤسسة ألوانات للفنون والثقافة بالمنيا، إن مخرج العرض الدكتور ممدوح حسن، صوليست دار الأوبرا المصرية وأستاذ في معهد الباليه، موضحًا أن هذا العرض لم يكن الأول لفرقة المؤسسة بالمنيا، إذ استضافت دار الأوبرا في يوم 30 يونيو الماضي الفرقة، كما تم تنظيم عرض بالتعاون مع معهد جوته الألماني والسفارة الألمانية، في حضور السفير الألماني والبعثة الدبلوماسية و2000 من الجمهور.

أسست مجموعة ألوانات للثقافة بالمنيا في منتصف شهر يونيو من عام 2016 الماضي، كأول مدرسة "باليه" بشكل احترافي في صعيد ، وذلك في مقر المجموعة بشارع نفرتيتي بمدينة المنيا، وتضم المجموعة نحو 150 طفلاً.

عروض الباليه (2)

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