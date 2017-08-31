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استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعدادات بمصيف بلطيم (صور)

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مصراوي Masrawy

استعدادًا للعيد.. رفع درجة الاستعدادات بمصيف بلطيم (صور)

09:32 م الخميس 31 أغسطس 2017

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ضبط 69 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

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ضبط 69 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار: 

أعلن المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ليكون المصيف جاهزًا أمام الزائرين الراغبين في قضاء إجازة العيد، وذلك وفق توجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وأكد رئيس مدينة مصيف بلطيم، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه جرى تكثيف أعمال النظافة من خلال تقسيم العاملين بقطاع النظافة إلى مجموعات عمل بمناطق كورنيش المدينة، وشواطئ البحر، ومداخل المدينة، والشوارع الرئيسية، مع إعادة تمهيد الرمال على الشواطئ، وتزيين المصيف بأعلام والمحافظة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لتجهيز مستشفى النرجس، ومستشفى الأمل، بالأطباء والعمالة اللازمة، وإمدادهما بالأدوية، مع تجهيز وحدة الإسعاف بالسيارات والمسعفين، والتنسيق مع مديرية لتوفير أسطوانات الغاز خلال فترة العيد، والتأكيد على تشغيل المخابز في مواعيدها.

وأوضح أنه جرى التنسيق أيضًا مع مديرية الطب البيطري لتنفيذ حملات على المحال والمطاعم للتأكد من جودة الأطعمة المعروضة للمصطافين، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لمنقذي الشواطئ، وتجهيز الموتوسيكل المائي للمساعدة في أعمال الأنقاذ. ​

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