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موناكو يهنئ مبابي بعد إنتقاله إلى باريس سان جيرمان

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موناكو يهنئ مبابي بعد إنتقاله إلى باريس سان جيرمان موناكو يهنئ مبابي بعد إنتقاله إلى باريس سان جيرمان

التحرير

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هنأ فريق موناكو الفرنسى، مهاجمة كيليان مبابى، بعد إنتقالة إلى فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة سنة مع أحقية الشراء بشكل نهائى فى صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو.

ونشر نادى موناكو عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلًا :-" موناكو يتمنى الأفضل لمستقبل اللاعب مبابى مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان".

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وكانت صفقة إنتقال مبابى قد تأخرت حتى أخر يوم فى الميركاتو الصيفى لهذا العام ، بسبب رغبة موناكو في إلزام سان جيرمان بشرائه بشكل نهائي في صيف 2018 مقابل 180 مليون يورو، وهو الشرط الذي حاول مسؤولي الفريق الباريسي التفاوض عليه.

 

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التحرير

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