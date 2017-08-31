«عبد الشافى» ليس الأول.. أخطاء فادحة كلفت الفراعنة الخسارة (فيديو)

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وقع المنتخب الوطنى فى فخ الهزيمة أمام أوغندا بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "مانديلا" بالعاصمة الأوغندية كمبالا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بتصفيات مونديال روسيا 2018.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للمنتخب الأغندى بخطأ فادح من دفاع الفراعنة، عندما مر اللاعب إيمانويل أوكوي بسهولة من عبد الشافي وفشل الدفاع فى الضغط عليه ليسددها بسهولة في المرمى دون تصدى الحضرى لها ، لتتسبب فى هزيمة منتخبنا الوطنى.

وتستعرض لكم "التحرير" فى السطور التالية أخطاء دفاعية تسببت فى هزيمة منتخبا الوطنى كالأتى.

- هدف الخنيسى فى شباك الفراعنة بتصفيات إفريقيا 2019

منى المنتخب الوطنى بهزيمة أولى فى مستهل مشوارة بتصفيات أمم إفريقيا 2019 أمام المنتخب التونسى بهدف دون رد، جاء بعد خطأ فادح من ثنائى دفاع المنتخب الوطنى على جبر وأحمد حجازى، عندما تحركا الثنائى بسرعة كبيرة دون مراعاه سرعة مهاجم المنتخب التونسى، ليستغل ذلك اللاعب طه ياسين الخنيسى مهاجم النسور وينفرد بالكرة ويضعها فى الشباك، ليتعرض المنتخب الوطنى للهزيمة الأولى فى مشوارة الإفريقى.

- أخطاء دفاعية تكلف مصر الخسارة في نهائى أمم إفريقيا 2017 بالجابون

بعد مشوار طويل قطعه المنتخب الوطنى فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2017 الماضية التى أقيمت فى الجابون والفوز على غانا فى دورى المجموعات، والوصول لنهائى البطولة بعد الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح فى مباراة دراماتيكية، واجه الفراعنة منتخب الكاميرون في النهائي وتعرض لهزيمة بثنائية مقابل هدف بعد أن كان متقدما بهدف دون رد.



وجاء هدف الأسود الأول بعد خطأ دفاعى من أحمد حجازى، بعدم التغطيه على المهاجم بشكل صحيح وعند إرتفاع الكرة لم يقم بعملية إرتقاء صحيحة ليتسبب فى هدف التعادل، قبل أن يرتكب زميله على جبر خطًأ كارثيًا في الهدف الثاني بعد ان فشل في إباعاد الكرة ومنح الفرصة لمهاجم المنتخب الكاميرونى ليضع هدف الفوز ويقود منتخب بلاده نحو التتويج باللقب.

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- أخطاء عبد الشافى المتكررة مع المنتخب الوطنى كلفت مصر الكثير

خطأ محمد عبد الشافى اليوم أمام أوغندا ليس الأول من نوعه، بل وقع فى أخطاء دفاعية كلفت المنتخب الوطنى الهزيمة فى أكثر من مناسبة، ويعد أبرزها الخطأ الفادح الذى وقع فيه أمام النيجر فى المواجهة التى جمعت بين المنتخبين فى تصفيات أمم إفريقيا 2012، عندما تقدم عبد الشافى وترك مساحة كبيرة خلفه دون مراعاة لسرعة مهاجم النيجر، ليضعه فى مواجهة مباشرة مع عصام الحضرى، ليضعها فى الشباك وقد خسر المنتخب الوطنى هذا اللقاء بسبب هذا الهدف.



كما وقع عبد الشافى فى خطأ كبير فى مباراة مصر أمام تونس فى تصفيات أمم إفريقيا 2015، عندما ترك مساحة كبيرة بينه وبين قلب دفاع المنتخب الوطنى ولم يقم بالتغطية العكسية عند مرواغة مهاجم تونس لقلب دفاع المنتخب المصرى، مما أعطى مساحة للنسور لأكمال الهجمة بنجاح وتشجيل اللاعب فخر الدين هدف المباراة الوحيدة وهزيمة المنتخب المصرى.





- سداسية غانا تفضح دفاع الفراعنة فى أمسية سوداء على الكرة المصرية

شهدث مباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم 2014 كوارث دفاعية وأخطاًء فادحة من جانب دفاع المنتخب الوطنى خلال شوطي المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة ثقيلة (6-1)



بدأ المنتخب الغانى المباراة بقوه فأستطاع إحراز الهدف الأول فى الدقيقة الرابعة من خطأ فادح من الثنائى وائل جمعه ومحمد نجيب واللذان لم يقوما بالتغطية الدفاعية بشكل صحيح لتصل الكرة لمهاجم الفريق الغانى جيان أسامواه ليمضى على الهدف الأول، ولأنها لم تكن ليلة الفراعنة فكانت الأخطاء الدفاعية غريبة ومتكررة، ليقع الدفاع فى خطأ جديد حيث فشل وائل جمعه في القيام بالتغطية العكسية على مايكل إيسيان ليصل بالكرة إلى منطقة الجزاء وقام بمراوغة محمد نجيب والحضرى بطريقة غريبة وسهلة، ليكمل وائل جمعة خطأه للنهاية ويضع هدف عكسى فى شباك منتخبنا الوطنى.



ونجح المنتخب الغانى من إحراز الهدف الثالث من كرة ثابتة أرسلت فى عمق دفاع المنتخب المصرى لتجد ثلاثة من مهاجمى غانا فى استقبالها دون أى تغطية من دفاع الفراعنة، وتسكن الشباك للإمضاء على الهدف الثالث، ليكمل المنتخب الغانى مسلسل الأهداف ويضع الهدف االرابع والخامس والسادس، وإنتهت المباراة التى جسدت أسوء الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها المنتخب المصرى على الإطلاق.

