القرموطي: «كوبر خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا»

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استنكر الإعلامي جابر القرموطي، خسارة المنتخب المصري، أمام المنتخب الأوغندي بهدف دون رد، ، بكمبالا فى تصفيات مونديال 2018.

وأضاف القرموطي خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «طلعنا باهتين وملناش لازمة، حالة عجز شديدة، المباراة دون طعم أو ريحة أو لون.. كوبر خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا، كفاية عبد الغني من سنة 90 بيعايرنا، مش ناقصين 4 سنيين كمان يكبس على نفسنا».

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وتراجع المنتخب المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط ويتربّع الفريق الأوغندى على قمة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ثم غانا برصيد نقطة، وأخيرا الكونغو بلا نقاط، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.