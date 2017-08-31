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القرموطي: «كوبر خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا»

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القرموطي: «كوبر خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا» القرموطي: «كوبر خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا»

التحرير

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استنكر الإعلامي جابر القرموطي، خسارة المصري، أمام المنتخب الأوغندي بهدف دون رد، ، بكمبالا فى تصفيات مونديال 2018.

وأضاف القرموطي خلال تقديمه حلقة اليوم الخميس ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «طلعنا باهتين وملناش لازمة، حالة عجز شديدة، المباراة دون طعم أو ريحة أو لون.. خلى مجدي عبد الغني كابس على نفسنا، كفاية عبد الغني من سنة 90 بيعايرنا، مش ناقصين 4 سنيين كمان يكبس على نفسنا».

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وتراجع المنتخب المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط ويتربّع الفريق الأوغندى على قمة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ثم غانا برصيد نقطة، وأخيرا الكونغو بلا نقاط، في التصفيات المؤهلة لمونديال .

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التحرير

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