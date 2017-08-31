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الرئيس اللبناني يطالب بإجراء تحقيق في قضية العسكريين المخطوفين

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني يطالب بإجراء تحقيق في قضية العسكريين المخطوفين

09:29 م الخميس 31 أغسطس 2017

الرئيس اللبناني يطالب بإجراء تحقيق في قضية العسكريين المخطوفين

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت - (د ب أ):

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الخميس، من السلطات المختصة، "إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة، لتحديد المسؤوليات" في قضية العسكريين الذين خطفتهم الجماعات الإرهابية في عام 2014 .

موقف الرئيس عون جاء في كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، لمناسبة عيد الاضحى وانتصار لبنان على الإرهاب والذكرى الـ 97 لإعلان لبنان الكبير.

يذكر أن تنظيم داعش وجبهة النصرة كانا قد خطفا في أغسطس عام 2014، 25 عسكريا، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة "وعددهم 16 في نهاية عام 2015.

واحتفظ تنظيم داعش بتسعة عسكريين تم كشف مصيرهم خلال عملية تفاوض أجراها "حزب الله مع مسؤولي "داعش" ،بعد هزيمتهم في جرود لبنان الشرقية في عملية "فجر الجرود" على يد الجيش اللبناني وفي جرود القلمون الغربي في سوريا في عملية "وإن عدتم عدنا" على يد "حزب الله" والجيش السوري.

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