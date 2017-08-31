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الطائرات العراقية تلقي منشورات على الحويجة تدعو عناصر داعش إلى الاستسلام

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مصراوي Masrawy

الطائرات العراقية تلقي منشورات على الحويجة تدعو عناصر داعش إلى الاستسلام

09:25 م الخميس 31 أغسطس 2017

الطائرات العراقية تلقي منشورات على الحويجة تدعو عناصر داعش إلى الاستسلام

بغداد - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، عن قيام الطائرات العراقية بإلقاء منشورات على قضاء الحويجة تدعو فيها عناصر داعش إلى الاستسلام.

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي عن الخلية، مساء اليوم، قولها إن"قيادة العمليات المشتركة ستقوم بتحديد الطرق الآمنة للمواطنين في الحويجة كما تدعو الإرهابيين إلى إلقاء السلاح والاستسلام".

ويسيطر تنظيم داعش على قضاء الحويجة/55 كلم جنوب غرب كركوك/ منذ عام2014 وتعد المعقل الأكثر أهمية للتنظيم بعد طرده من مدينة الموصل وقضاء تلعفر.

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مصراوي Masrawy

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