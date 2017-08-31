مديرية أمن الأقصر ترفع درجة استعدادها تأمينًا لاحتفالات عيد الأضحى
مديرية أمن الأقصر ترفع درجة استعدادها تأمينًا لاحتفالات عيد الأضحى
09:07 م الخميس 31 أغسطس 2017
مديرية أمن الأقصر
الأقصر - محمد محروس:
رفعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء مصطفي صلاح مدير أمن الأقصر، درجة استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.
ووضعت مديرية الأمن خطة لتغطية ساحات صلاة العيد، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مع الدفع بعناصر أمنية لتأمين جميع المنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.
وشملت الخطة تأمين الطريق الرئيسية الهامة والسريعة مع تكثيف الدوريات الأمنية طوال أيام العيد.
وشدد مدير أمن الأقصر على التنسيق مع رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ومباحث المرور والتموين والآداب بالإضافة إلى قوات شرطة مكافحة العنف ضد المرأة للتواجد بمحيط المتنزهات والحدائق العامة ومنع أي شيئ من شأنه أن يعكر صفو احتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك.
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