مقتل 4 جنود ليبيين في هجوم انتحاري لتنظيم داعش في ليبيا

القاهرة - (د ب أ):

لقي أربعة جنود ليبيين حتفهم وأصيب أربعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس، جنوب شرق مدينة سرت الليبية ، حسبما أفاد مسؤول أمني.

وقال العقيد عبد السلام الحسوني، مدير مديرية أمن راس لانوف، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت بوابة مدينة النوفلية، التي تقع على مسافة 120 كيلومتر جنوب شرق مدينة سرت، وهي معقل سابق لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الحسوني إنه من بين القتلى جنديان من الجيش وشرطيان، فيما أصيب أربعة جنود آخرين.

وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، في بيان أذاعته وكالة "أعماق" الذراع الإعلامي للتنظيم.

وقالت أعماق إن العملية، التي نفذت بسيارة مفخخة، استهدفت تجمعا لقوات الجيش الليبي بقيادةالمشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي"، في النوفلية.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس أنها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة سرت، بعد حملة عسكرية دعمتها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش استمرت ثمانية أشهر.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غربا)، وهما الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، و"الإنقاذ" المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب" في مدينة البيضاء (شرقا).