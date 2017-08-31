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فني كهرباء ببني سويف يقتل مطلقته لطلبها حضانة طفليهما

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مصراوي Masrawy

فني كهرباء ببني سويف يقتل مطلقته لطلبها حضانة طفليهما

09:00 م الخميس 31 أغسطس 2017

فني كهرباء ببني سويف يقتل مطلقته لطلبها حضانة طفليهما

بني سويف ـ أحمد كامل:

قتل فني كهرباء في قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، مطلقته خنقًا، وأخفى جثتها داخل برميل بمنزله، لطلبها حضانة طفليهما مع بدء العام الدراسي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء جرير مصطفى إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ من "أحمد. م. ع" بشأن شقيقه "محمد" فني كهرباء، يتهمه بقتل مطلقته "ناريمان. أ" 24 سنة، خنقًا ووضع جثتها داخل برميل بمنزله في قرية الميمون.

كشفت التحريات الأولية تحت إشراف العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية أن المتهم انفصل عن المجني عليها منذ فترة طويلة بسبب الخلافات الأسرية بعد إنجابهما طفلين (ولد وبنت)، وأنها حضرت من القاهرة، وطلبت منه حضانة طفليها مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما كشفت التحقيقات وأقوال واعترافات المتهم، أنه بعد طلبها انتابته حالة عصبية دفعته إلى خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم وضعها داخل برميل بمنزله، وأبلغ شقيقه الذي أبلغ الشرطة بالواقعة.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة لاستكمال التحقيق.​

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مصراوي Masrawy

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