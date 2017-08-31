مليون و291 ألف جنيه لصيانة 10 أجهزة بمستشفى الباجور
مليون و291 ألف جنيه لصيانة 10 أجهزة بمستشفى الباجور
08:50 م الخميس 31 أغسطس 2017
الدكتور أحمد عماد الدين
المنوفية - مروة فاضل:
وافق الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، على عقد صيانة لـ 10 أجهزة تشخيصية في مستشفى الباجور العام، بإجمالي قيمة بلغت مليونًا و291 ألف جنيه.
جاء ذلك عقب إعداد الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة المستندات التعاقدية الخاصة بالصيانة، وذلك نظرًا لإدراج مستشفى الباجور العام كمستشفى إحالة ضمن 3 مستشفيات بالمحافظة.
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