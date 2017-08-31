انفوجراف.. الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالأقصر
انفوجراف.. الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بالأقصر
08:47 م الخميس 31 أغسطس 2017
ارشيفية
الأقصر - محمد محروس:
أصدر المركز الإعلامي بمحافظة الأقصر انفوجرافًا، وضح فيه أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي بلغ عددها 46 ساحة، موزعة على مدن ومراكز المحافظة السبعة.
ومن المقرر أن يؤدي محمد بدر محافظ الأقصر صلاة العيد وسط جموع المواطنين بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر.
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