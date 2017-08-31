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إحالة 31 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 31 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

08:43 م الخميس 31 أغسطس 2017

إحالة 31 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

الدكتورة هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إحالة 31 من العاملين بـ 21 مستشفى بمراكز المحافظة، للتحقيق في تغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال مرور فرق الإشراف التابعة للمديرية على المنشآت الصحية بالمحافظة للاطمئنان على حسن سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات ومدى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين حسب الخطة المعتمدة.

مرت فرق الإشراف على 21 مستشفى عام ومركزي ونوعي في أوقات متفاوتة، وتبين غياب 10 أطباء و13 ممرضة و8 فنيين وعامل، أحيلوا إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية بالمديرية.​

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