رسميا.. باريس يضرب «القاضية الثانية» بضم «جوهرة فرنسا» (فيديو)

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ضرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربته الثانية في سوق الانتقالات الحالية بضم كيليان مبابي من غريمه موناكو.

وتمت الصفقة لمدة عام على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المُقبل بعقد يمتد لـ5 سنوات مُقابل 190 مليون يورو.

وفور الاعلان الرسمي صرح مبابي «إنه شرف عظيم أن ألعب في باريس سان جيرمان، بالنسبة لأي لاعب شاب هنا فاللعب لباريس وارتداء قميصه بمثابة حلم، وكذلك اللعب في أجواء ملعب حديقة الأمراء».

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وواصل لاعب باريس الجديد تصريحاته «سأعمل على مساعدة زملائي الجدد من أجل تحقيق الإنجازات خلال الموسم الحالي وتحقيق الألقاب والبطولات لباريس سان جيرمان».

