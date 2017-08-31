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ضبط 69 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخذ

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مصراوي Masrawy

ضبط 69 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخذ

08:23 م الخميس 31 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة مشتركة من الشرطة والتموين والطب البيطري في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 69 كيلو من اللحوم غير الصالحة والمذبوحة خارج السلخانة بعدد من محال قرى خط الساحل التابعة لمركز دسوق، وذلك وفق توجيهات الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المحال قبيل عيد الأضحى.

شُكلت الحملة من الدكتور أيمن الشرقاوي مساعد وكيل وزارة الطب البيطري في كفر الشيخ، ومحمود السرو مأمور ضبط قضائي بإدارة تموين مركز دسوق، وقوة من رجال الشرطة بنقطتي شرطة قريتي محلة دياي ومحلة أبو علي، التابعتين لمركز شرطة دسوق.

أسفرت الحملة عن ضبط 41 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية محلة أبو علي، و17 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر بقرية الصافية، و11 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقرية محلة دياي، جرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

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