العاهل السعودي يصل مشعر منى لتفقد الحجاج
العاهل السعودي يصل مشعر منى لتفقد الحجاج
08:30 م الخميس 31 أغسطس 2017
الملك سلمان
القاهرة – (مصراوي):
وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الخميس، إلى مشعر منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام والخدمات المقدمة لهم بحسب ما أفادت قناة العربية الإخبارية السعودية.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.
ويؤدي الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيدالأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
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